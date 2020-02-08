В Коврове бешеная лиса, забежавшая во двор частного дома, сцепилась с собакой

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:48:17+03:00

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Новый очаг бешенства зафиксирован в Ковровском районе. Во двор частного дома в деревне Зубцово забежала лиса. Рыжая залезла в вольер к собаке, где животные сцепились. В итоге, домашний пес откусил лисе нос, позже лиса погибла. Труп дикого животного направили на лабораторные исследования - такое поведение свойственно только бешеным особям.Результаты показали, что лиса действительно была больна.

В связи со сложной ситуацией по бешенству животных на территории Коврова и Ковровского района местных жителей просят не пускать питомцев на улицу и не давать им контактировать с дикими животными, а также привить любимцев от опасной заразы. Сделать прививку можно на улице Першутова, д. 45. Обо всех случаях подозрительного поведения животных следует сообщать в ветеринарную станцию Ковровского района по телефонам: 8 (4922)2-14-20 и 2-27-49.

ИСТОЧНИК KP.RU