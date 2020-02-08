2020-02-08T11:14:34+03:00
Общество

Из Мурома в Ковров запустили рельсовый автобус

За раз транспорт может увезти до 195 человек
Алена Смирнова
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Компания ОАО "РЖД" запустила новый вид транспорта в регионе - рельсовые автобусы. Они эффективны на неэлектрифицированный участках дороги, ведь работает такой автобус на дизельном топливе, а едет по железнодорожным путям. Первый ЖД автобус на постоянной уже возит по маршруту Муром - Ковров.

Такой вид транспорта выпускают с прошлого года. Рельсовый автобус состоит из двух вагонов, оснащенных цифровым информационным комплексом, комфортабельными сидениями и кондиционерами. За раз он может увезти до 195 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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