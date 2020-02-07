2020-02-07T16:30:19+03:00
Общество

Владимирцев приглашают написать "Открытую лабораторную"

Это международная акция по проверке научной грамотности
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Четвертая в мире и третья во Владимире акция по проверке научной грамотности "Открытая лабораторная" пройдет 8 февраля. В прошлом году в ней участвовали "лаборанты" из 30 стран мира, во Владимире - около 100 человек.

Во Владимире "Открытая лабораторная" пройдет в филиале Финансового университета (проводит Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) и в городской библиотеке на Суздальском проспекте. Во время лабораторной в течение 30 минут нужно будет ответить на вопросы научного теста из разных областей знаний: физики, астрофизики, биологии и генетики. Составители вопросов - эволюционист, доктор биологических наук Александр Марков, биоинформатик, доктор биологических наук Михаил Гельфанд, астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Попов, астрофизик, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, геофизик, кандидат физико-математических наук Александр Костинский.

Затем разбор вопросов и правильных ответов проведут "завлабы", участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат подарки: научно-популярные книги. Начало «Открытой лабораторной» в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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