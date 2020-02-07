2020-02-07T16:03:07+03:00
Происшествия

В Вязниках подмосковный охранник насмерть избил сожителя своей тещи

Он его терпеть не мог
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего охранника подмосковного ЧОПа, обвиняемого в убийстве сожителя своей тещи в Вязниках.

В квартиру к теще семья охранника переехала в начале 2019 года. Вместе с женой у тещи они прожили полгода. 7 августа теща пришла домой с пьяным сожителем и заявила, что тот тоже будет жить в квартире. Недолюбливавший гостя 33-летний охранник избил сожителя, нанеся ему массу травм. Приехавшая «скорая помощь» забрала 42-летнего мужчину в больницу, где он и умер через несколько часов после избиения.

На следствии подозреваемый полностью признал свою вину. Дело передано для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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