Карманные воришки украли у владимирцев за год более 350 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:02:37+03:00

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За 2019 год во Владимирской области зарегистрировано 38 карманных краж, в результате которых владимирцы лишились 350 тысяч рублей. Воришки похищали у горожан кошельки в торговых центрах, ресторанах, общественном транспорте и стадионах. И как правило, владимирцы оказывались виноваты в этом сами. Зачастую они без присмотра отставляли свои сумки. В полиции напоминают, что портмоне и ценные вещи нужно хранить во внутренних карманах одежды, а не в джинсах. Ни в коем случае нельзя пересчитывать свои деньги в общественных местах и не оставлять сумки без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU