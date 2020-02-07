«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей традиционной акции «В новый год – без долгов!»

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:48:51+03:00

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7 февраля Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции «В новый год – без долгов!».

Для участия в акции до 31 декабря 2019 года необходимо было: погасить задолженность (в случае ее наличия) и оплатить акционную или декабрьскую квитанции. Эти условия выполнили 96 356 клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», физических лиц, из всех муниципалитетов присутствия компании во Владимирской области. Общая сумма платежей по текущим счетам и погашенной за период акции задолженности составила 308 млн рублей.

Директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский:

– На сегодняшний день наша компания обслуживает более 354 тысячи клиентов во Владимирской области. И очень приятно, что большинство из них является добросовестными плательщиками, которые точно и в срок оплачивают свои квитанции. Именно среди них мы и разыграли призы акции. Традиционно определенное поощрение ожидало и тех абонентов, которые до конца декабря погасили существующую задолженность: должникам прощались начисленные пени.

Победители были определены входе розыгрыша номеров лицевых счетов на основе случайного выбора

В этом году среди добросовестных плательщиков были разыграны сертификаты на посещение батутного центра, а также сертификаты федеральной сети гипермаркетов бытовой техники и одного из крупных торговых центров. Победители акции сами смогут выбрать и приобрести подарок по разыгранным сертификатам.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет своих клиентов с выигрышем и напоминает о необходимости своевременно оплачивать потребленную энергию и не накапливать долги!

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ИСТОЧНИК KP.RU