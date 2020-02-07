В Вязниках мужчина до смерти избил сожителя своей тещи

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:18:10+03:00

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7 августа 2019 года женщина привела в свою квартиру возлюбленного и заявила, что теперь он будет проживать вместе с ней. На тот момент в ее квартире временно проживала дочь с мужем. Так вот зять был крайне недоволен заявлением тещи. 33-летний мужчина избил ее сожителя. После инцидента 42-летнего мужчину увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Зять, охранник подмосковного ЧОПа, вину признал. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU