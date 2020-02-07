В Суздале может появиться всероссийский центр реставрации

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:38:26+03:00

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Идея проекта была озвучена руководством Владимиро-Суздальского музея-заповедника на круглом столе, посвященном 300-летию создателя российского фарфора Дмитрия Виноградова.

Во Владимире и Суздале сохранились уникальные памятники белокаменного зодчества, по их реставрации у музея и его партнеров накопился большой опыт. Его нужно передавать коллегам и молодежи, уверена генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. На недавней встрече в Совете Федерации посвященной памятникам, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, она внесла предложение создать при музее-заповеднике всероссийский центр по сохранению белокаменного зодчества под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, ИКОМОС и ЮНЕСКО.

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Эту же мысль Светлана Мельникова озвучила на встрече студентов и преподавателей Суздальского филиала Санкт-Петербургского института культуры, состоявшейся недавно в Суздальском кремле. Учащиеся отделения реставрации произведений из керамики были приглашены на круглый стол, посвященный памяти нашего земляка, изобретателя русского фарфора Дмитрия Виноградова. В этом году отмечается 300 лет со дня его рождения.

Связка музея и реставраторов должна быть еще крепче, считает Светлана Мельникова. Суздальский филиал готовит прекрасных специалистов, чьи умения и способности могут пригодиться при возвращении к жизни уникальных произведений искусства. Среди сотрудников музея-заповедника уже немало выпускников филиала. Накануне 1000-летия города есть все предпосылки для того, чтобы создать в Суздале при поддержке музея-заповедника мощный реставрационный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU