В Муроме 17-летняя беспредельщица представилась полицейским и забирала у детей телефоны

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:02:36+03:00

Две девочки не растерялись, и вернули свои мобильники

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Следственный комитет по Владимирской области в Муроме задержал 17-летнюю жительницу Нижегородской области, ограбившую четырех детей. В Муром она приехала 26 января. Оказавшись на вокзале, мошенница сразу приступила к делу. Пройдя несколько сотен метров, она встретила двух девочек 10 и 11 лет. Невысокого роста девушка в красной куртке и красной шапке представилась сотрудником полиции и заявила, что ищет украденные мобильные телефоны. Дети из хороших семей доверились и отдали свои телефоны. После того, как незнакомка сказала: «Были ваши, стали наши», девочки поняли, что перед ними не сотрудник полиции, а мошенница, не растерялись и выхватили свои телефоны из ее рук.

В тот же день 17-летняя гастролерша подошла к 11-летней школьнице, снова представилась сотрудницей полиции и потребовала мобильный телефон. Девочка ответила, что у нее его нет. Тогда мошенница заявила, что сейчас проведет досмотр. В вещах ребенка она нашла 350 рублей и, ударив девочку, забрала деньги.

В тот же день мошенница схожим образом завладела дорогим телефоном 12-летней муромской школьницы.

Родители четверых пострадавших малолетних детей обратились в правоохранительные органы. Схожие описания внешности, в том числе указание на маленький рост напавшей, одежды, способ противоправных действий привели правоохранителей к однозначному выводу о том, что все преступления совершены одним лицом.

Преступления в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Муромский» раскрыты в короткий срок.

По данным следователя СК России, несовершеннолетняя воспитывается в неполной семье, мама признает, что упустила воспитание дочери, которая за аналогичное противоправное поведение привлекается к уголовной ответственности также и в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU