Директор сельхозпредприятия "Порецкое" оштрафован за скотомогильник

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:12:23+03:00

На то, что мертвых животных бросают где попало, пожаловались жители

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В конце прошлого года в СМИ появились публикации, что ОАО "Племзавод "Порецкое" превратилось чуть ли не в "концлагерь для животных". Скот содержится в плохих условиях, коровы часто погибают, и их трупы просто выбрасывают на поля. По заявлениям жителей и публикациям суздальская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства и обнаружила массу нарушений.

Были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Конкретно - скотомогильник был фактически в чистом поле, ограждение местами повалено, ворота не закрыты, замок на них отсутствует. Поэтому по месту захоронения трупов животных могли свободно бегать деревенские собаки и дикие звери, растаскивая падаль по округе. От людей также никакой охраны не было. Отсутствует помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

Межрайонный прокурор по результатам проверки внес в адрес директора "Порецкого" представление с требованием найти и наказать виновных. Причины нарушений устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора директор ОАО «ПЗ «Порецкое» оштрафован на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU