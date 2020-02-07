2020-02-07T13:12:23+03:00
Происшествия

Директор сельхозпредприятия "Порецкое" оштрафован за скотомогильник

На то, что мертвых животных бросают где попало, пожаловались жители
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце прошлого года в СМИ появились публикации, что ОАО "Племзавод "Порецкое" превратилось чуть ли не в "концлагерь для животных". Скот содержится в плохих условиях, коровы часто погибают, и их трупы просто выбрасывают на поля. По заявлениям жителей и публикациям суздальская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства и обнаружила массу нарушений.

Были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Конкретно - скотомогильник был фактически в чистом поле, ограждение местами повалено, ворота не закрыты, замок на них отсутствует. Поэтому по месту захоронения трупов животных могли свободно бегать деревенские собаки и дикие звери, растаскивая падаль по округе. От людей также никакой охраны не было. Отсутствует помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

Межрайонный прокурор по результатам проверки внес в адрес директора "Порецкого" представление с требованием найти и наказать виновных. Причины нарушений устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора директор ОАО «ПЗ «Порецкое» оштрафован на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцев приглашают написать "Открытую лабораторную"
ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 млрд рублей
В Вязниках подмосковный охранник насмерть избил сожителя своей тещи
Карманные воришки украли у владимирцев за год более 350 тысяч рублей
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей традиционной акции «В новый год – без долгов!»
В Вязниках мужчина до смерти избил сожителя своей тещи
ВТБ получил награду Московской биржи как «Лучший брокер 2019»
В Суздале может появиться всероссийский центр реставрации
В Муроме 17-летняя беспредельщица представилась полицейским и забирала у детей телефоны
Директор сельхозпредприятия "Порецкое" оштрафован за скотомогильник
ФСБ во Владимирской области перекрыло крупный канал незаконной миграции
ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 8,7%
ГК ВТБ Лизинг увеличила прибыль в 1,5 раза
ВТБ рефинансировал кредит «Сколково»
В Юрьев-Польском 26-летний молодой человек спалил ночной клуб
Бывшего муромского начальника транспортной полиции подозревают в превышении полномочий
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney