ФСБ во Владимирской области перекрыло крупный канал незаконной миграции
УФСБ по Владимирской области перекрыло крупный канал незаконной миграции нелегалов из Центральной Азии на территорию РФ. Его организаторами оказались двое выходцев из Средней Азии 1961 и 1962 годов рождения. Александровский районный суд приговорил фигурантов дела к 1 году лишения свободы с испытательным сроком в 6 месяцев. Пресс-служба УФСБ сообщает, что речь идет о ста мигрантах, задержанных в ходе спецоперации спецназа «Гром» 16 августа 2019 года.
Расследование показало, что организаторы решили наладить канал миграции нелегалов еще в 2018 году. Приехавших соотечественников они расселяли в ДПК «Лесные озера» в Александровском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU