ФСБ во Владимирской области перекрыло крупный канал незаконной миграции

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:58:19+03:00

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УФСБ по Владимирской области перекрыло крупный канал незаконной миграции нелегалов из Центральной Азии на территорию РФ. Его организаторами оказались двое выходцев из Средней Азии 1961 и 1962 годов рождения. Александровский районный суд приговорил фигурантов дела к 1 году лишения свободы с испытательным сроком в 6 месяцев. Пресс-служба УФСБ сообщает, что речь идет о ста мигрантах, задержанных в ходе спецоперации спецназа «Гром» 16 августа 2019 года.

Расследование показало, что организаторы решили наладить канал миграции нелегалов еще в 2018 году. Приехавших соотечественников они расселяли в ДПК «Лесные озера» в Александровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU