В Юрьев-Польском 26-летний молодой человек спалил ночной клуб

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:15:40+03:00

И не объяснил, зачем это сделал

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1 февраля в Юрьев-Польском сгорел ночной клуб, в поджоге подозревают местного 26-летнего жителя. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что дым в здании клуба заметил вахтер, позвонивший владельцу. Вместе они потушили пожар. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что поджигатель залез в клуб, разбив окно, после чего скрылся.

Подозреваемый задержан, он сознался в преступлении, но не смог пояснить, зачем поджег клуб. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В пожаре погибла вся клубная аппаратура, ее хозяин оценил ущерб в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU