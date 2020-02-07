Бывшего муромского начальника транспортной полиции подозревают в превышении полномочий

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:21:48+03:00

Он приказывал не задерживать браконьеров

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СО Приволжского СУ на транспорте СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника транспортной полиции. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Начальника муромской полиции уволили в 2019 году после того, как выяснилось, что он систематически давал указания подчиненным не задерживать браконьеров, ловивших рыбу на Оке.

Преступление задокументировано УФСБ по Владимирской области, Следственный комитет передал дело для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU