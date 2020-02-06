2020-02-06T20:40:09+03:00
Общество

В ЕРИЦ Владимирской области сменился гендиректор

Вместо Дмитрия Ермолаева руководить компанией будет Нелли Титова
Сергей МОРКОВКИН
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Учредителями ООО «ЕРИЦ» ГУП «Владоблжилкомхоз» и ГУП «БТИ» принято решение досрочно прекратить полномочия генерального директора компании Дмитрия Ермолаева. Его уволили 6 февраля с выплатой компенсации за три месяца. С 7 февраля в должность гендиректора вступит Нелли Петрова.

Отметим, ранее в ООО «ЕРИЦ» была проведена проверка. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что руководство региона осталось «крайне недовольно» работой компании. При этом пресс-служба АВО отмечает, что решение о смене руководителя было принято непосредственно врио вице-губернатора по ЖКХ Александром Байером.

Отметим, ранее поступала информация о возможном вхождении в состав учредителей ЕРИЦ ООО «Владимиртеплогаз». Представители ЕРИЦ и департамента ЖКХ администрации Владимирской области данную информацию отвергают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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