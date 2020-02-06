В Покрове закладчики наркотиков получили 6,5 лет строгого режима
Вступил в законную силу приговор в отношении двоих 25-летних жителей города Покрова. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотических средств. По данным УМВД, их задержали в январе прошлого года на одной из улиц, при себе у молодых людей были свертки с "синтетикой". В ходе дальнейшего расследования полицейские нашли тайники-закладки, которые сделали покровчане. Вещества предназначались для распространения наркозависимым.
Решением суда местным жителям назначены наказания в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU