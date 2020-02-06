В Покрове закладчики наркотиков получили 6,5 лет строгого режима

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:51:36+03:00

При себе у молодых людей была "синтетика"

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Вступил в законную силу приговор в отношении двоих 25-летних жителей города Покрова. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотических средств. По данным УМВД, их задержали в январе прошлого года на одной из улиц, при себе у молодых людей были свертки с "синтетикой". В ходе дальнейшего расследования полицейские нашли тайники-закладки, которые сделали покровчане. Вещества предназначались для распространения наркозависимым.

Решением суда местным жителям назначены наказания в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU