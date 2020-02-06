2020-02-06T16:35:45+03:00
Общество

Владимирская спортсменка стала чемпионкой России по пауэрлифтингу

8 человек с поражением опорно-двигательного аппарата представили Владимирскую область
Александр Байков
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....Фото: Администрация Владимирской области
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Анастасия Мамадамирова завоевала золотую медаль на чемпионате России по паурлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в весовой категории 50 килограммов.

Она подняла 99 килограммов. Анастасия и еще 7 владимирских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в городе Алексине Тульской области представляют 33 регион. Все они занимаются в областной спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Чемпионат начался 4 февраля и завершится 8 февраля 2020 года. Всего в чемпионате приняло участие 170 спортсменов из 37 регионов России. Спортсмены борются за медали в 10 мужских и в 10 женских категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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