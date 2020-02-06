Владимирская спортсменка стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
Анастасия Мамадамирова завоевала золотую медаль на чемпионате России по паурлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в весовой категории 50 килограммов.
Она подняла 99 килограммов. Анастасия и еще 7 владимирских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в городе Алексине Тульской области представляют 33 регион. Все они занимаются в областной спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
Чемпионат начался 4 февраля и завершится 8 февраля 2020 года. Всего в чемпионате приняло участие 170 спортсменов из 37 регионов России. Спортсмены борются за медали в 10 мужских и в 10 женских категориях.
ИСТОЧНИК KP.RU