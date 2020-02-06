2020-02-06T16:12:06+03:00
Общество

Крупнейшим должником по НДФЛ во Владимире оказался банкротный свинокомплекс

Следом идет обанкротившася сеть магазинов
Артём Черепанов
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Администрация города Владимира опубликовала список крупнейших должников по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 1 января 2020 года. От предыдущего списка актуальный не сильно отличается.

Крупнейшим должником города оказался находящийся в предбанкротном состоянии компекс ЗАО по свиноводству «Владимирское». Его долг составляет 8 миллионов рублей. Вторым в списке идет бывший владелец сети местных магазинов «Квартал» ООО «Амбитус» с долгом в 6,3 миллиона рублей. Третье место заняло предприятие ООО «Климатвентмаш» - 2,9 миллиона рублей. Следом идет не функционирующий Владимирский моторно-тракторный завод — 2,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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