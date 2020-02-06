На всероссийском конкурсе иконописи отметили икону вязниковского осужденного

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:10:52+03:00

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Осужденный вязниковской исправительной колонии № 4 удостоился почетной грамоты Всероссийского конкурса иконописи среди осужденных «Канон». Конкурс проводился под эгидой РПЦ.

Пресс-служба УФСИН по Владимирской области не называет имя удостоившегося грамоты осужденного. Он создал икону Святого благоверного князя Александра Невского.

Помощник начальника УФСИН России по Владимирской области Михаил Кочетков, который принимал участие в награждении участников конкурса в Москве, во время итоговой коллегии УФСИН вручил грамоту православной общине ИК-4 начальнику учреждения Алексею Мишанову.

ИСТОЧНИК KP.RU