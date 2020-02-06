2020-02-06T15:06:46+03:00
Общество

В Судогодском районе уволили продавщицу, как только она рассказала о беременности

При этом сама женщина была против
Алексей СУХОВ
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В Судогодском районе в суде будет рассмотрено дело о незаконном увольнении беременной.

Как сообщает прокуратура Селивановского района, они узнали об этом увольнении в ходе проверки предприятия ООО "Агроторг". По данным прокуратуры, женщину приняли на работу 25 мая 2018 года на должность продавца-кассира. Договор был заключен на неопределенный срок. В 2019 году женщина сообщила работодателю о беременности, директор предложил ей уволиться по собственному желанию. А получив отказ, уволил ее с формулировкой "по инициативе работника" с 9 сентября 2019 года. Женщина узнала о своем увольнении дома, получив СМС с уведомлением о расчете. При этом женщина заявление об увольнении не писала, почерк в имеющемся в документах заявлении не ее. На работу женщину не пустили.

Сейчас делом при содействии прокуратуры занимается Следственный комитет РФ по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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