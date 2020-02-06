2020-02-06T12:54:31+03:00
Общество

Во Владимирской области на первого ребенка платят 10780 рублей

На второго и третьего платят чуть меньше
Вероника ПАНИНА
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Владимирские семьи начали получать новые пособия на детей. В январе за выплатами, которые начисляются в рамках нацпроекта "Демография", обратились 9 тысяч семей с детьми. Им было выплачено 103 миллиона рублей.

Выплаты семьям с детьми полагаются в таких случаях:

– ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка дл 3 лет при среднедушевом доходе семьи, не превышающем 2-кратную величину прожиточного минимума 23492 рубля) - пособие в размере 10780 рублей. Выплату получили 3115 семей.

– ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до возраста трёх лет при среднедушевом доходе семьи, не превышающем среднедушевые денежные доходы населения (25917 рублей) - в размере 9246 рублей.

Её получили 6670 семей.

– единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей – без учёта дохода. Размер выплаты на второго ребёнка составляет 4704 рубля, на третьего и последующих детей – 9404 рубля, на двойню – 15669 рублей, на тройню – 114440 рублей.

Пособие получили 168 семей.

За назначением пособий на детей необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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