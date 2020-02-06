Пьяный житель деревни Степаньково угрожал взорвать сельский магазин и стал фигурантом дела ФСБ

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:43:42+03:00

Его отправили в колонию на 1,5 года

Изменить размер текста: A A

Муромский городской суд приговорил в 1,5 годам колонии жителя деревни Степаньково. В сентябре 2019 году он, будучи нетрезвым, позвонил на номер 112 и заявил о желании взорвать местный сельский магазин.

Приехавшие саперы взрывного устройства в магазине не нашли. В то же время звонившего вычислили. В его отношении УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело по части 2 статии 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).

ИСТОЧНИК KP.RU