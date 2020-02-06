ФК «Муром» покинул три футболиста

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:48:04+03:00

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Футбольный клуб «Муром», выступающий в зоне «Запад» ПФЛ, решил расстаться с тремя игроками. Команду покинули полузащитник Денис Войнов, нападающий Михаил Сорочкин и защитник Александр Цыбиков.

Самый опытный из троих покинувший команду игроков — 29-летний полузащитник Денис Войнов. Воспитаник московского «Локомотива» выступал за клубы ФНЛ «Торпедо» (Москва), воронежский «Факел» и курский «Авангард». Перед переездом в Муром, Денис играл в чемпионате Армении за ереванский «Пюник». Также, Денис Войнов выступал за юношескую и молодежную сборные России. В составе «Мурома» Войнов отыграл 15 игр.

27-летний нападающий Михаил Сорочкин — воспитаник нижегородского футбола. В «Муром» он перешел из белорусской «Городеи», играющей в Высшей лиге. Основным игроком команды он так и не стал.

26-летний защитник Александр Цыбиков — воспитанник московского «Торпедо». В «Муром» он пришел из ульяновской «Волги», в составе команды провел восемь матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU