Во Владимире насмерть сбили 23-летнего парня, который перебегал дорогу
По предварительным данным, он не дождался зеленого сигнала светофора
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Трагедия случилась 5 февраля в районе 19.00 на ул. Полины Осипенко во Владимире. 23-летний молодой человек перебегал дорогу по пешеходному переходу, не дождавшись зеленого сигнала светофора. Водитель автомобиля не заметил в темноте парня и не успел затормозить. По данным ГИБДД, пешеход скончался до приезда медиков.
Обстоятельства трагедии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU