2020-02-06T10:57:00+03:00
Происшествия

Во Владимире насмерть сбили 23-летнего парня, который перебегал дорогу

По предварительным данным, он не дождался зеленого сигнала светофора
Валерия ПРОНИНА
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Трагедия случилась 5 февраля в районе 19.00 на ул. Полины Осипенко во Владимире. 23-летний молодой человек перебегал дорогу по пешеходному переходу, не дождавшись зеленого сигнала светофора. Водитель автомобиля не заметил в темноте парня и не успел затормозить. По данным ГИБДД, пешеход скончался до приезда медиков.

Обстоятельства трагедии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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