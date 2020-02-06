Во Владимирской области стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:15:28+03:00

За десять лет доля таких пациентов выросла на 14 процентов

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4 февраля в 33 регионе прошла профилактическая акция "Онконастороженность", в рамках которой в 22 больницах нашего региона жителям области раздавали информационные буклеты о том, что лучше выявить рак на ранних стадиях. Всего было роздано 3 тысячи информационных буклетов.

К слову, во Владимирской области за последние десять лет увеличилась доля пациентов с выявленными онкозаболеваниями на ранних стадиях – с 41,5% в 2010 году до 55,3% в 2019 году. Этого результата удалось достичь за счет улучшения качества диагностики, диспансеризации и просто стремления медиков чаще проверять пациентов на наличие рака.

Сейчас в регионе проходит масштабная модернизация онкологической службы в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На переоснащение онкодиспансера и районных онкологических служб будет направлено свыше 1,5 млрд рублей. До 2024 года в регионе будут созданы семь центров амбулаторной онкологической помощи с полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии.

ИСТОЧНИК KP.RU