2020-02-05T17:55:44+03:00
Общество

Сотрудник водоканала Селивановского района установил на рабочий компьютер нелицензионную программу

Компания готова возместить ущерб тем, что купит программу официально
Алексей СУХОВ
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В Селиваново завершено расследование уголовного дела о незаконном использовании объектов авторского права. Причем фигурантом стал местный водоканал.

Как сообщает Следком РФ по Владимирской области, в августе 2016 и августе 2018 года сотрудник МУПа, установил на один из рабочих компьютеров нелицензионную программу. Софтом он пользовался вплоть до ноября 2019 года, когда компанию не проверил отдел "К" областного управления МВД России. По оценкам следствия, правообладателю причинен ущерб в размере одного миллиона рублей.

В компании не стали отпираться и хотят решить дело миром. Руководитель МУП "Водоканал" ЖКХ Селивановского района заявил о готовности загладить вред, причиненный правообладателям программы путем приобретения лицензионной копии их продукта. Тем не менее уголовное дело передано прокурору для вынесения обвинительного заключения, после чего дело направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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