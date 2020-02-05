2020-02-05T17:51:24+03:00
Общество

Прожиточный минимум во Владимирской области снизился на 584 рубля

Теперь меньше жителей смогут претендовать на льготы
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Прожиточный минимум во Владимирской области за четвертый квартал 2019 года составил 9901 рубль. Его величина для трудоспособного населения – 10809 рублей, для пенсионеров – 8375 рублей, для детей – 9808 рублей. Это почти на 600 рублей меньше, чем было в третьем квартале прошлого года. Величина прожиточного минимума используется для установления статуса малоимущего (и полагающихся при этом льгот и пособий), а также для выплат субсидий, пособий на ребенка и тому подобных мер социальной поддержки.

Величина прожиточного минимума зависит от стоимости продуктов, товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. В него входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко, яйца, масло и прочие продукты питания (всего 42 наименования).

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе прожиточного минимума составляет 50 процентов от стоимости продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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