2020-02-05T17:21:12+03:00
Происшествия

Ковровчанин украл у подруги золотые украшения

Он вынес ювелирных изделий на восемнадцать с лишним тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Житель города оружейников отдыхал в гостях у своей знакомой в квартире на улице Муромской. Пара выпивала в одной из комнат, где на комоде стояла шкатулка с украшениями. Когда хозяйка отлучилась в ванную комнату, гость заглянул в шкатулку и утащил несколько пар золотых и позолоченных серег и золотой крестик. Сунув украшение в карман, он ушел, а дама, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. Общий ущерб она оценила, а восемнадцать с лишним тысяч рублей. Похитителя нашли, он признал вину и согласился возместить ущерб. 3 февраля Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор – мужчина, ранее судимый, но активно помогающий пожилым родителям и имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка, получил реальный срок - два года в колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит женщине деньги за украденные украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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