2020-02-05T16:30:07+03:00
Общество

Впервые на телеком-рынке появилась система для борьбы с мошенниками

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Tele2 разработала систему для защиты клиентов коммерческих банков от мошенничеств. Оператор успешно протестировала антифрод-платформу совместно с «Тинькофф».

Новая платформа это первый на российском телеком-рынке продукт для борьбы с мошенничеством с использованием социальной инженерии. Он помогает уменьшить число случаев незаконного вывода денег с карт клиентов с помощью подменных номеров. Прежде всего система направлена на случаи, когда мошенники под видом службы безопасности кредитного учреждения вводят людей в заблуждение, получают данные банковских карт и выводят средства со счетов клиентов.

Оператор и «Тинькофф» протестировали работу платформы для определения разных видов мошенников: звонков клиентам с подменных номеров банка, звонков в кол-центр банка с подставных клиентских номеров, вызовов из «тюремных кол-центров». Результаты тестирования показали, что платформа успешно определила источник звонка и отличила настоящие вызовы от звонков с подменных номеров.

Две умные системы в режиме реального времени обмениваются данными о звонках общим клиентам с номеров телефонов банка. Если человеку звонят с номера кредитного учреждения, но платформа со стороны банка не подтверждает звонок, значит, вызов идет от мошенников. В таком случае система безопасности кредитного учреждения может оперативно заблокировать транзакции атакуемого клиента, чтобы не допустить несанкционированный перевод средств с его счета.

Звонки из так называемых «тюремных кол-центров» Tele2 определяет на основе аналитики больших данных, объединив информацию о вызове и типе объекта, откуда идет звонок.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Операторы мобильной связи и коммерческие банки прикладывают максимум усилий, чтобы защитить данные и деньги своих клиентов. В Tele2 действует комплексная программа по защите абонентов от мошенников. Для противодействия злоумышленникам мы используем самые передовые технические решения, но в арсенале мошенников появляются все новые и новые способы обмана людей. С запуском системы контроля голосовых вызовов мы рассчитываем интегрироваться с платформами крупнейших розничных банков. Бизнес-решение от Tele2 позволит ограничить доступ мошенников к чужим счетам с помощью технологий социальной инженерии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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