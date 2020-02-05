2020-02-05T16:00:17+03:00
Общество

"Ростелеком" выступил партнером программы по развитию городов «100 городских лидеров»

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«Ростелеком» стал партнером акселерационной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров» — эксперты компании будут курировать трек «Умный город». В этом треке участвуют проекты по разработке и внедрению цифровых решений для оптимизации городских процессов и сервисов, которые помогают развитию компетенций жителей и сообществ в сфере умных технологий.

Заявки на участие в треке принимаются до 17 февраля 2020 года по ссылке: www.100gorodov.ru/otbor2020.

«Проектная заявка должна решать конкретную городскую проблему и удовлетворять запросы жителей города — это основной критерий отбора. Чем больше горожан будут пользоваться результатами проекта, тем выше его значимость. Также необходимо предусмотреть различные механизмы активного включения горожан в реализацию проекта. Приоритет отдается проектам, не требующим существенного увеличения бюджетных расходов и предлагающим альтернативные способы финансирования, в частности, привлечение внебюджетных средств. Также мы просим оценить потенциал увеличения масштаба проекта», — отмечают в Центре городских компетенций АСИ.

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте www.100gorodov.ru и в социальных сетях программы 2 марта 2020 года. Проекты, которые станут участниками программы, в период с марта по октябрь включительно получат помощь ведущих наставников и экспертов в области урбанистики и городского развития, поддержку в поиске и привлечении недостающих компетенций и ресурсов. У инициаторов будет возможность наращивания soft skills в работе с сообществами и партнерами, в правовом и финансово-экономическом планировании проекта. Они также станут частью большой команды единомышленников, в которой можно делиться своими идеями и перенимать позитивный опыт других.

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Цель программы АСИ «100 городских лидеров» — развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему. По итогам первого года реализации инициативы в 2019 году 647 городов из 82 регионов России приняли участие в разработке проектов, 25 городских команд прошли очный акселератор и приступили к реализации проектов. 102 948 жителей городов-участников краудплатформы 100gorodov.ru предложили 35 574 комментариев к проектам, из которых больше 75% были учтены при доработке проектов.

Различные решения и системы умных городов «Ростелеком» внедряет в 81 регионе. Цифровизация в настоящее время затрагивает все направления деятельности города. Компания постоянно увеличивает свои компетенции в сфере умных технических решений и построения единой цифровой инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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