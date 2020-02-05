В Александрове погиб мужчина, попавший под поезд
Он переходил пути и не заметил локомотив
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На станции Александров 2 во Владимирской области погиб 31-летний местный житель. По данным Северного ЛУ МВД РФ на транспорте, мужчина переходил пути в неустановленном месте и не заметил приближающегося поезда. Молодой человек скончался от полученных травм.
Отметим, это уже не первый случай гибели человека на железнодорожных путях в Александровском районе. Ранее под поезд попала пожилая жительница города Карабаново.
ИСТОЧНИК KP.RU