Судогодец попался на подделке больничного

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:50:43+03:00

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Житель Судогды пропустил работу, и чтобы избежать ответственности и не получить выговор, решил защитить себя. Воспользовавшись интернетом, он заказал себе поддельный больничный лист и заплатив, получил его. Мужчина собственноручно заполнил черной гелиевой ручкой необходимые графы в листке нетрудоспособности на свое имя, а потом сдал в бухгалтерию на своей работе. Естественно, выдав его за подлинник. Однако позднее обман вскрылся. Вину свою судогодец признал, но избежать ответственности не удалось. И по решению суда за подделку официального документа он получил ограничение свободы на полгода. В это время он не сможет гулять по ночам или внезапно уехать.

ИСТОЧНИК KP.RU