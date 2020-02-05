2020-02-05T14:50:43+03:00
Происшествия

Судогодец попался на подделке больничного

Он хотел оправдать прогулы
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Судогды пропустил работу, и чтобы избежать ответственности и не получить выговор, решил защитить себя. Воспользовавшись интернетом, он заказал себе поддельный больничный лист и заплатив, получил его. Мужчина собственноручно заполнил черной гелиевой ручкой необходимые графы в листке нетрудоспособности на свое имя, а потом сдал в бухгалтерию на своей работе. Естественно, выдав его за подлинник. Однако позднее обман вскрылся. Вину свою судогодец признал, но избежать ответственности не удалось. И по решению суда за подделку официального документа он получил ограничение свободы на полгода. В это время он не сможет гулять по ночам или внезапно уехать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые на телеком-рынке появилась система для борьбы с мошенниками
"Ростелеком" выступил партнером программы по развитию городов «100 городских лидеров»
В Александрове погиб мужчина, попавший под поезд
Судогодец попался на подделке больничного
Ковровчанин пойдет под суд за подделку медсправки
Умер владимирский художник Владимир Телегин
Администрация Владимира объявила, какие земельные участки будут изъяты под строительство Рпенского проезда
У владимирского регионального оператора сменился генеральный директор
Во Владимире с поезда сняли буянившего пассажира
В "Красносельских банях" во Владимире случился пожар
В ночь на 6 января на час перекроют Пекинку в черте Владимира
Двое муромлян взломали дверь магазина и украли семь бутылок алкоголя
Во Владимире госпитализировали студента, прилетевшего из Шанхая
За неделю во Владимирской области ОРВИ и гриппом заболело 8000 детей
В двух кольчугинских гостиницах были заблокированы пожарные эвакуационные выходы
Во Владимире задержали местных жителей с наркотиками и фальшивыми купюрами в карманах
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
Повышение зарплаты ждёт около 18 тысяч педагогов Владимирской области
Офис на ладони: «Ростелеком» и Redmadrobot представляют мобильное приложение, которое поможет в работе и не только
Росбанк запустил акцию для предпринимателей «С другом выгоднее»
За серию краж и угрозу взорвать дом владимирец получил 3 года тюрьмы
Общественники намерены оспорить в суде право ООО «ЕРИЦ» выставлять владимирцам счета за вывоз мусора
19-летний муромлянин, оплативший покупки чужой картой, может лишиться свободы на три года