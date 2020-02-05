Ковровчанин пойдет под суд за подделку медсправки

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:30:17+03:00

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В конце ноября прошлого года житель Коврова обнаружил, что срок действия медицинского заключения, необходимого для получения водительских прав, у него заканчивается. И решил пойти на хитрость, чтобы не ходить снова к медикам и не сдавать анализы. С помощью лезвия он стер цифру, исправив на справке год с 2018 на 2019. Затем горожанин отправился в местный отдел ГИБДД, где предъявил подделку, выдав ее за подлинник. Подделку не опознали, и он получил водительское удостоверение. Теперь горожанину, обвиняемому в подделке официального документа, грозит арест до полугода до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU