Умер владимирский художник Владимир Телегин

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:40:33+03:00

Изменить размер текста: A A

4 февраля 2020 года ушел из жизни заслуженный художник РФ Владимир Павлович Телегин, сообщает областной союз художников России. Там же сообщается, что место и время отпевания будет указано позже.

Владимир Телегин родился 27 января 1939 года в Собинке Владимирской области. Окончил Мстёрскую художественную школу промысловой кооперации. Прославился как художник-пейзажист. Причем практически все искусствоведы отмечают, что Телегин хоть и формировался как художник в 1970-е годы, когда в зените славы была "школа владимирских пейзажистов", остался вне ее влияния. Его живописная культура восходит к опыту пейзажистов, для которых природа универсальна, самоценна и требует непосредственного изучения, работы с натуры.

За заслуги в 1999 году ему было присвоено звание Заслуженного художника РФ. Также он награжден орденом Дружбы и медалью "За заслуги перед Владимирской областью".

ИСТОЧНИК KP.RU