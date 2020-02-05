2020-02-05T13:09:02+03:00
Общество

Администрация Владимира объявила, какие земельные участки будут изъяты под строительство Рпенского проезда

Некоторые полностью, другие частично
Вероника ПАНИНА
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Во Владимире активно идет подготовка к строительству Рпенского проезда. Для прокладки дороги мэрия планирует изъять некоторое количество земельных участков, на части которых построены дома и живут люди. Сегодня, 5 февраля, на сайте горадминистрации опубликован список предполагаемых к изъятию участков:

Улица Рпенский проезд, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, д.14/42, 16, 18, 20

Улица Жуковского, дом № 41/24,

Улица Погодина, дом № 40,

Улица Красносельская, дом №1.

Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них домов для муниципальных нужд можно получить в управлении земельными ресурсами администрации города Владимира по адресу: г.Владимир, Октябрьский просп., д.47, каб.604, и в управлении городскими проектами администрации города Владимира по тому же адресу, 3-й этаж, с 9.00 до 16.00.

Сведения о строительстве автомобильной дороги «Рпенский проезд» размещены на сайте департамента строительства и архитектуры Владимирской области https://dsa.avo.ru/

Подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества следует в управление земельными ресурсами администрации города Владимира по адресу: г.Владимир, Октябрьский просп., д.47, каб.609, этаж 6-й, с 5 февраля по 4 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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