У владимирского регионального оператора сменился генеральный директор

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:32:22+03:00

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У ООО «Биотехнологии», ставшего региональным оператором в зоне № 2 Владимирской области, сменился генеральный директор. Вместо Янины Афонькиной руководить компанией назначен Булат Гайсин. Запись о внесении изменений в ЕГРЮЛ датирована 20 января 2020 года. Отметим, что Булат Гайсин значится учредителем регионального оператора в зоне № 3 ООО «Эко-Транс» из Мурома.

Отметим, ранее перед заседанием правления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области 30 января 2019 года на тот момент учредитель ООО «Биотехнологии» Андрей Федянин заявил, что в январе 2020 года станет генеральным директором фирмы. Тем не менее, судя по документам, сейчас не имеет к этой компании никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU