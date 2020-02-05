Во Владимире с поезда сняли буянившего пассажира

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:18:08+03:00

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Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте приехали по вызову начальника поезда «Москва-Владимир», сообщившему, что к прибывающему на станцию поезду нужен наряд полиции. Оказалось, что сорокаоднолетний пассажир, житель Владимирской области, в дороге активно выпивал, а потом пьяным мешал пассажирам, ругался и кричал. Начальники поезда решил отказать ему в проезде, сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с поезда, вы отношении него составили два протокола об административном правонарушении. Ему предстоит ответить появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство. Кстати, как оказалось, у владимирца уже были конфликты с законом – он судим по статье кража. Теперь буянившему пассажиру грозит штраф до полутора тысяч рублей или арест до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU