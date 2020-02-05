В "Красносельских банях" во Владимире случился пожар

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:02:49+03:00

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4 февраля в 17.16 пожарным сообщили о возгорании в оздоровительном комплексе «Красносельские бани». Благодаря пожарной сигнализации и речевому сообщению 45 человек, включая четверых детей, эвакуировались самостоятельно.

Уже в 17.22 владимирские пожарные ликвидировали возгорание - в прачечной дымил сушильный аппарат. Причина выхода из строя аппарата устанавливается дознавателями.

К ликвидации последствий от МЧС было привлечено 5 единиц техники и 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU