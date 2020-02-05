В "Красносельских банях" во Владимире случился пожар
45 человек, включая четырех детей, эвакуировались самостоятельно
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:
4 февраля в 17.16 пожарным сообщили о возгорании в оздоровительном комплексе «Красносельские бани». Благодаря пожарной сигнализации и речевому сообщению 45 человек, включая четверых детей, эвакуировались самостоятельно.
Уже в 17.22 владимирские пожарные ликвидировали возгорание - в прачечной дымил сушильный аппарат. Причина выхода из строя аппарата устанавливается дознавателями.
К ликвидации последствий от МЧС было привлечено 5 единиц техники и 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU