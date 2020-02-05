В ночь на 6 января на час перекроют Пекинку в черте Владимира
На перекрестке с улицей Горького будут устанавливать надземный переход
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Во Владимире продолжают ставить надземные пешеходные переходы через Пекинку. Очередные работы по установке такого перехода запланированы в ночь на 6 февраля. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород предупреждает, что для безопасного проведения основных работ движение на участке в районе пересечения улицы Лакина, улицы Горького и улицы Куйбышева приостановят с 0:00 до 0:40. Объезжать перекрытый участок водителям предлагается через городские улицы: Проспект Ленина – Октябрьский проспект – Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU