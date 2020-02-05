Двое муромлян взломали дверь магазина и украли семь бутылок алкоголя

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:40:34+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего и 52-летнего муромлян. Их обвиняют в краже. По данным УМВД по Владимирской области, в июле прошлого года мужчины собрались в магазин за спиртным и увидели, что он закрыт. Тогда местные жители принесли топор и монтировку, взломали дверь и украли семь бутылок алкоголя. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Мужчин задержали в доме у одного из фигурантов.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU