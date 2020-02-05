Во Владимире госпитализировали студента, прилетевшего из Шанхая

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:19:47+03:00

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На днях 27-летний житель Китая прилетел во Владимир - он обучается во Владимирском государственном университете. Несмотря на то, что студент не жаловался на температуру и кашель, его все равно госпитализировали. Сейчас молодой человек, приехавший из Шанхая, находится в инфекционном отделении больницы №6 в Юрьевце. В департаменте здравоохранения сообщили, что анализы на коронавирус уже взяли и направили сразу в две лаборатории - в Москву и Новосибирск. Результаты придут либо сегодня вечером, либо завтра утром.

Напомним, число погибших от нового вида коронавируса достигло 492 человек, заболевших – более 24,5 тысяч. На территории России зафиксировано два случая заражения – в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – жители Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU