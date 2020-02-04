За неделю во Владимирской области ОРВИ и гриппом заболело 8000 детей

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:12:11+03:00

Эпидемический порог превышен почти во всех районах области

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Во Владимирской области продолжает нарастать эпидемия простудных заболеваний. К 4 февраля зарегистрировано 11698 случаев ОРВИ и гриппа, 8091 среди них - дети. Неделей раньше было 9600 случаев заболевания, больных детей - около 6500. Эпидемический порог в среднем в области превышен на 11,5%.

Во Владимире зарегистрировано 4 209 обращений жителей к врачам, среди них 3 045 детей. Эпидемический порог в областном центре превышен на 15,7%, причем чаще всего болеют дети всех возрастов - и малыши и школьники. Из-за карантина по ОРВИ приостановлена деятельность 67 групп в детских садиках, в большинстве школ на карантин закрыто по 2-3 класса.

По области больше всего болеют ОРВИ в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.

Из 61 анализа, сделанных больным острыми респираторными вирусными инфекциями, лабораторно подтверждено 8 случаев гриппа АH1N1 (2009) и 12 случаев гриппа В. Также циркулирует грипп А, аденовирусная инфекция и парагрипп.

ИСТОЧНИК KP.RU