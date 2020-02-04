2020-02-04T17:27:31+03:00
Общество

В двух кольчугинских гостиницах были заблокированы пожарные эвакуационные выходы

А еще работников не проверяли медики перед выходом на работу
Алексей СУХОВ
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Кольчугинская прокуратура проверила несколько гостиниц в райцентре и нашла немало нарушений, как в плане пожарной безопасности, так и по санитарным нормам.

Как сообщает прокуратура, в гостинице ООО "Турм" три сотрудника были допущены к работе без предварительного медосмотра. Такие же нарушения нашли в гостинице "Альянс". Там медосмотр не прошла горничная.

А еще обе гостиницы нарушали правила пожарной безопасности. В "Турм" по данным прокуратуры были закрыты на ключ эвакуационные выходы. И в случае пожара люди не смогли бы свободно выбраться на улицу. А в гостинице "Альянс" помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийное освещение.

Прокуратура потребовала от руководства гостиниц исправить все нарушения. Сейчас требования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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