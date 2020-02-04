Во Владимире задержали местных жителей с наркотиками и фальшивыми купюрами в карманах
Злоумышленников поймали на одной из улиц Владимира
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Полицейские задержали 42-летнего мужчину и его 26-летнюю подругу на улице областного центра 1 февраля. Парочку заподозрили в хранении и распространении наркотиков. При досмотре у них нашли пакет с наркотиком- мефедроном, массой 1,19 грамма. Кроме запрещенных веществ, у местных жителей обнаружили две поддельные пятитысячные купюры. Обоим может грозить реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU