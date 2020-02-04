Повышение зарплаты ждёт около 18 тысяч педагогов Владимирской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:53:47+03:00

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С 1 января 2020 года на 5 процентов увеличен размер базовых окладов (ставок) заработной платы педагогов Владимирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин.

По данным областной администрации, индексация окладов коснется в итоге около 18 тысяч педагогов нашего региона. Речь идет как о школьных учителях, так и о преподавателях колледжей, техникумов, гимназий, а также вузов.

Напомним, что эта индексация делается в рамках реализации "майских указов" Президента РФ. Теперь соответствующие решения должны внести и муниципальные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU