2020-02-04T12:41:33+03:00
Общество

Росбанк запустил акцию для предпринимателей «С другом выгоднее»

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Росбанк предложил своим клиентам-предпринимателям принять участие в акции «С другом выгоднее»: по ее условиям за каждого приведенного в банк друга действующий клиент-представитель малого бизнеса получит 1 месяц бесплатного обслуживания.

Подключить программу можно на сайте и в РОСБАНК Онлайн.

«Открывать свое дело – это всегда определенный риск, и поддержка друзей – важный фактор, который поможет преодолеть трудности. Мы в Росбанке ценим дружеские отношения и предлагаем воспользоваться акцией «С другом выгоднее», благодаря которой ваши друзья смогут получить надежного финансового партнера, а вы – бесплатное обслуживание собственного бизнеса», – прокомментировал Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка.

Акция действует до 30 апреля 2020 года, более подробную информацию можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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