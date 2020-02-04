За серию краж и угрозу взорвать дом владимирец получил 3 года тюрьмы

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:27:34+03:00

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Сотрудники владимирского УФСБ задержали 23-летнего жителя Владимиркой области. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возомнил себя террористом и сообщил в полицию о намерении взорвать дом в городе Костерево. Этот инцидент произошел в январе 2019 года. В итоге полицейские взрывное устройство не нашли. Псевдо-террориста поймали и арестовали. Выяснилось также, что ранее он был причастен к серии краж. Петушинский районный суд приговорил местного жителя к 3 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU