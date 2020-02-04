2020-02-04T11:03:42+03:00
Общество

Общественники намерены оспорить в суде право ООО «ЕРИЦ» выставлять владимирцам счета за вывоз мусора

Дело рассмотрит Ленинский районный суд
Алена Головина
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Владимирская общественная организация «ЖКХ КОНТРОЛЬ» подала в суд на ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области». Общественники считают, что последний не имеет право использовать персональные данные владимирцев в интересах регоператора и выставлять квитанции за вывоз мусора. Представители «ЖКХ-КОНТРОЛЬ» просят признать незаконными действия ООО «ЕРИЦ», который использует имеющиеся у него персональные данные в интересах третьих лиц без согласия субъектов. Проще говоря, по мнению общественников, региональный оператор ООО «Биотехнологии» должен самостоятельно выставлять квитанции за вывоз мусора. Дело рассмотрит Ленинский районный суд. Первое судебное заседание состоится 26 февраля, в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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