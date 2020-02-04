19-летний муромлянин, оплативший покупки чужой картой, может лишиться свободы на три года
Карту он нашел на улице
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23 января в полицию обратился представитель одного из местных предприятий: с банковской карты организации, предназначенной для оплаты топлива, сняли 6 тысяч рублей.
По данным УМВД,19-летний житель Мурома нашел карту на улице и несколько раз пользовался ей в магазинах бесконтактным способом - то есть прикладывал к терминалу на кассе. На парня завели уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Ему может грозить лишение свободы до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU