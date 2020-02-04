2020-02-04T10:54:14+03:00
Происшествия

19-летний муромлянин, оплативший покупки чужой картой, может лишиться свободы на три года

Карту он нашел на улице
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 января в полицию обратился представитель одного из местных предприятий: с банковской карты организации, предназначенной для оплаты топлива, сняли 6 тысяч рублей.

По данным УМВД,19-летний житель Мурома нашел карту на улице и несколько раз пользовался ей в магазинах бесконтактным способом - то есть прикладывал к терминалу на кассе. На парня завели уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Ему может грозить лишение свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники намерены оспорить в суде право ООО «ЕРИЦ» выставлять владимирцам счета за вывоз мусора
19-летний муромлянин, оплативший покупки чужой картой, может лишиться свободы на три года
Во Владимирской области на кухне детского сада нашли просроченную говядину
В Гороховецком районе двум рыбакам, использовавшим сеть, грозит миллионный штраф
В Александровском магазине прокуратура изъяла 135 бутылок водки и вина без документов и акцизов
Прокуратура потребовала лишить депутата из Петушинского района полномочий
Тепло в дома владимирцев возвращается раньше срока
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в «Киномакс-Буревестник»
Владимирская область направит 1,5 млрд рублей на закупку льготных лекарств
В 2020 году размер минимального взноса на капитальный ремонт во Владимирской области не изменится
Четверых призывников из Юрьев-Польского накажут за уклонение от службы
Во Владимире накрыли сеть игорных клубов
У владимирца, вернувшегося из Китая и заболевшего, не нашли коронавирус
«Сказки волшебного леса» Софьи Гюльбадамовой
Действовали оперативно
В Муроме за один день произошло два убийства
В Александрове продавали "паленый" алкоголь
"ГЛЕБОВфест" от "Виртуозов Москвы" во Владимир будет идти три дня
Законодательное Собрание Владимирской области начало формировать новую Молодежную думу региона
В Муроме отец набросился на сына с кухонным ножом
Отопление во Владимире обещают вернуть к 20.00
Владимирские борцы завоевали призовые места по спортивной борьбе