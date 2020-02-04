2020-02-04T10:40:44+03:00
Общество

Во Владимирской области на кухне детского сада нашли просроченную говядину

25 килограммов хранились в морозилке даже после того, как истек срок годности
Алексей СУХОВ
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В январе 2020 года в Селивановском районе специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области провели плановую проверку одного из местных детских садов.

И к собственному удивлению наткнулись там на просроченную говядину. Та хранилась в морозилке даже спустя 10 дней после истечения срока годности. Говядина, по данным Россельхознадзора, поступила в детсад 19 декабря прошлого года. Тогда от ИП Боликов С.Н. в детский сад поступило 60 килограммов бескостной охлажденной говядины. Храниться она могла лишь до 1 января 2020 года. На момент проверки 13 января в морозильной камере оставалось еще 25 килограммов мяса. При этом в ведомстве не уверены, что говядина и вовсе не испортилась, так как никто не вел регистрацию температурных режимов в данной морозильной камере.

Говядину в итоге утилизировали, а в отношении детского сада составлен административный протокол. Руководство детского сада оштрафовано. Никто из детей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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