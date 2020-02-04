2020-02-04T09:45:17+03:00
Общество

В Гороховецком районе двум рыбакам, использовавшим сеть, грозит миллионный штраф

Они поймали с помощью нее стерлядь, сомов и лещей
Алексей СУХОВ
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В Гороховецком районе в суд передано дело в отношении двух рыбаков, которых обвиняют в незаконной ловле рыбы.

Как сообщает областная полиция, в мае 2019 года мужчины 35 и 37 лет решили наловить рыбы с помощью 25-метровой сети. Около одной из деревень Гороховецкого района они забрались в лодку и выплыли на середину Клязьмы. Важно понимать, что с 1 апреля по 10 июня здесь рыбы мигрируют к местам нереста. Дело было вечером, рыбаки наловили 8 крупных рыб (стерлядь, сом и лещ). Распорядиться уловом злоумышленники не успели, так как на берегу их задержали сотрудники полиции.

Мужчинам предъявлено обвинение по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, на миграционных путях к местам нереста). Вину рыбаки признали полностью, ущерб природе составил 58 тысяч рублей и частично был возмещен. По статье рыбакам может грозить штраф до миллиона рублей и даже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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